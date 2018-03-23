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Kıyamet sinema salonlarında
İnsanlığın felakete sürükleniş hikayelerini anlatan apokaliptik ve post-apokaliptik filmler.
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12 Savaşçı / 12 Strong
Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!
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37. İstanbul Film Festivali 6 Nisan'da başlıyor!
Festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanı yaşayacak
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Death of Superman projesinden haberler var!
Warner Bros yeni projesiyle ilgili gelişmeler aktardı
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Arapsaçı filminden yeni fragman!
Komedi türündeki film Cuma vizyonda