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Power Rangers, seriye dönüşüyor
Televizyon dizisi yıllarca süren Power Rangers'ın film serisi olacağı doğrulandı.
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Power Rangers fragmanı çok izlendi, filmden yeni bilgiler geldi
2017 yılında gösterime girecek Power Rangers filmi, fragmanla birlikte büyük bir popülerlik yakaladı.
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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