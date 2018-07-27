Etikete Göre Haberler:
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“Brad Pitt’i özlüyorum”
Amerikan magazin basınından dikkat çeken iddia!
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...
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Disney prenseslerinin gerçek hayatları
Disney yapımlarında izlediğiniz prensesler gerçekten sonsuza dek mutlu yaşadı mı?
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90'larda gizlice travma yaratan 9 animasyon
Ayıla bayıla izlediğimiz bazı efsane animasyonlar aslında çocuklara uygun değil
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Çizgi filmden sinemaya uyarlanan yapımlar
Disney dahil birçok şirket, daha önce çizgi film olarak izlediğimiz yapımları sinemaya uyarlıyor.
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.