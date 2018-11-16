Etikete Göre Haberler:
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Aileyle izlerken ansızın öpüşme sahnesi çıkabilecek filmler
Aileniz ile endişeniz bir sinema keyfi hayaliniz varsa bu filmler sizi ters köşeye yatırabilir.
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Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
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3 yeni film vizyonda
Sinemalarda bu hafta 3 yeni film vizyona giriyor.
Son Haberler
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Keri Russell bu sefer öğretmen oldu
Keri Russell, çekimleri devam eden Antlers filminde genç bir öğretmen olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Cansu Tosun Helen Mirren ile aynı filmde rol aldı
Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un 30 milyon dolarlık ‘Anna’ adlı filminde bir casusu oynadı.
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En çok nefret edilen 10 film
Genelde en sevilen, beğenilen, en yüksek puanı alanı veya eleştirmenlerin favori filmleri sıralanır ama bu seferki çok farklı. Bunlar öyle filmler ki hem IMDb puanları yerlerde hem izleyicilerden kötü yorumlar almış hem de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş durumda. Bir yerlerde denk gelirseniz aklınızda bulunsun. İşte en nefret edilen 10 film...
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Zara McDermott televizyonu sevdi
Aşk Adası adlı televizyon programıyla yıldızı parlayan Zara McDermott, çalıştığı devlet memurluğundan istifa ettiğini duyurdu.