Etikete Göre Haberler:
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi
Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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En iyi aksiyon dizileri
İşte seçmece tarihten günümüze en iyi aksiyon dizileri
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Unutulmaz sinema yıldızları ve evleri
Günümüzde isimlerini duyunca önünü iliklediğimiz sinema yıldızlarının yaşadıkları evleri görmek istemez miydiniz?
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.