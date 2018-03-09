Etikete Göre Haberler:
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!
Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.
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Tarantino Polanski skandalından sonra özür diledi
Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi
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Tarantino'ya tepkiler büyüyor
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'yi savunduğu röportaja tepki yağdı.
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Diane Kruger'den Tarantino'ya destek
Uma Thurman ve Quentin Tarantino arasındaki tartışmada adı geçen Diane Kruger, yönetmenin Inglourious Basterds’ın çekimleri sırasında gücünü suistimal etmediğini ve kendisinin istemediği hiçbir şeyi yaptırmadığını söyledi
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''Tarantino boğazlandığım sahnelerden sadistik bir keyif alıyordu''
Uma Thurman, yıllar sonra Kill Bill filminde eziyet gördüğünü ve Tarantino'nun bundan keyif aldığını açıkladı
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Tarantino'nun Polanski taciz skandallarıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı
Quentin Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı
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Sinefillerin çılgınlar gibi tavsiye ettiği 10 kült film
Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.
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Klasik izleyiciyi Tarantino sinemasına çeken 10 Tarantino klasiği
Dünya sinemasının en ilginç yönetmenerinden biri olan Quentin Tarantino, bize kendisini filmlerini karakteristik bir çizgiye taşımasıyla tanıttı.
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Sinemanın karanlığında boğulanlar
Vizyona çıkamadan yok olup giden filmlerin listesi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.