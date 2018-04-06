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Dünyaca yasaklı filmler
Dünyanın belli yerlerinde şiddetten, mizahtan ya da politik sebeplerden yasaklanan filmler.
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İzleyiciler salonları terk ettiler
İşte, zamanında büyük bir izleyici kitlesinin perdede gördüğünde salonu terk ettikleri 5 film...
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi