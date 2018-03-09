Etikete Göre Haberler:
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Yeşilçam'ın anti Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hastanede
Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre Sönmez Yıkılmaz önemli bir ameliyat geçirmiş ve hastanede tedavisi sürüyor.
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Rambo yeni filmle dönüyor
Bu sene yeniden çekilen filmlerin senesi. Öyle görünüyor ki Rambo, beyaz perdeye geri dönecek!
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Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
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Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.