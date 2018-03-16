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Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?
80'lerden 90'lara hiç bilmediğimiz süper kahraman filmlerinin listesi.
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Kimsenin bilmediği korku filmleri
Muhtemelen birçok kişinin adını bile duymadığı 17 korku filmi.
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X-Men Apocalypse'den son fragman
X-Men Apocalypse, vizyona çıkmadan önce yayınlanacak son fragmanı izleyici ile buluştu.
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Yönetmen Wes Craven hayatını kaybetti
Elm Sokağında Kabus'un yönetmeni Wes Craven hayatını kaybetti.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var