Etikete Göre Haberler:
-
Gökbakar açıkladı: Recep İvedik 6 geliyor!
Yönetmen sosyal medya hesabından duyuruyu yaptı
-
Şahan Gökbakar hız kesmiyor!
Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, yeni projelerini açıkladılar.
-
Şahan Gökbakar'ın filmi hayal kırıklığı yarattı
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan, tahminlerin hayli altında bir performans olan 252.458 seyircilik açılışıyla Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu
-
'Kayhan' 9 Şubat'ta sinemalarda
Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başladı.
-
Savcılıktan Recep İvedik kararı
Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
-
Cingöz Recai'nin fragmanı yayınlandı
Filmin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.
-
Şahan bu kez 'Kayhan' ile geliyor
Film 2018 yılının Şubat ayında vizyona girecek.
-
Reis filmi, IMDb'de 1.9 puanda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının bir kısmını anlatan Reis filmi, vizyona girdiği hafta IMDb'de büyük şok yaşadı.
-
Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
-
Filmler yarışıyor
Hikayelerinde yarışma konusu işlenen filmler.
-
Recep İvedik 5'ten ilk fragman!
Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, beşinci filmiyle vizyona dönmeye hazırlanıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.
-
Palyaço temalı 8 film
Popüler kültürde fobi ve korku unsuru haline gelmiş palyaço temalı 8 film
-
Sanatsal Recep İvedik
Türk sinemasında hızla artan kaba güldürü filmlerine insanlar neden bu kadar rağbet gösteriyor?
-
Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
-
Avrupa Sineması'ndan 8 Korku Filmi
Avrupa'dan çıkmış nefeslerinizi kesecek 8 korku filmini sizler için listeledik
-
Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
-
Ünlü komedyenin bıraktığı bahşiş olay oldu
Amy Schumer, bir barda bıraktığı bahşişle konuşuluyor.
-
Televizyonda Recep İvedik fırtınası esecek
Vizyona girdiği 2008'de fırtına gibi esen Recep İvedik TV 8 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Togan Gökbakar senaristliğini Şahan Gökbakar ve Serkan Altuniğne'nin üstlendiği Recep İvedik hakkında bilgi edinmek için haberimizin detayına bakabilirsiniz. Şahan Gökbakar Recep İvedik'in ardından Recep İvedik 2, Recep İvedik 3 ve Recep İvedik 4'ü de çekerek rekor kırmayı başarmıştır.
-
Teoman Kumbaracıbaşı süt reçeli satıyor
Teoman Kumbaracıbaşı gündeme bomba gibi düştü. Pazarda süt reçeli satmaya başlayan Kumbaracıbaşı, dizi tekliflerini geri çeviyor. İşte Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı filmler ve süt reçeli tarifi
-
2015 yılında vizyona girecek filmler
2015 yılı sinemalarda bilim-kurgu filmlerine doyacağımız bir yıl olacak. Geçmiş yıllarda büyük ses getiren yapımlar 2015 yılında gişelerde uzun kuyruklar oluşturacak. İşte 2015 yılında sinemalarda izleyeceğimiz filmler...
-
Korsana hapis cezası!
Geçen sene 'Recep İvedik 2'nin gösterimi sırasında korsan çekim yapan iki kişiye birer yıl hapis cezası verildi.
-
Şahan çürük raporu aldı!
İvedik tiplemesi ile, hem ünlü hem de zengin olan Gökbakar, şimdi bu nedenle askere de gitmiyor.
Son Haberler
-
Yeni Star Wars macerası bu ay vizyona giriyor.
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nden yeni posterler çıktı.
-
Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!
Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
-
Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!
Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var
-
71. Cannes Film Festivali başlıyor!
71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor