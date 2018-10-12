Etikete Göre Haberler:
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Recep İvedik 6 setinden ilk kare
Şahan Gökbakar, çekimleri devam eden Recep İvedik 6 setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
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Şahan Gökbakar Bursa'yı Afrika'ya çevirdi
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 filminin Bursa’daki seti için 100 bin TL harcadı.
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Recep İvedik 6’dan ilk görüntüler geldi
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın ilk çekim görüntüsünü paylaştı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.