Etikete Göre Haberler:
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Şahan Gökbakar hız kesmiyor!
Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, yeni projelerini açıkladılar.
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Şahan Gökbakar'ın filmi hayal kırıklığı yarattı
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan, tahminlerin hayli altında bir performans olan 252.458 seyircilik açılışıyla Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu
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'Kayhan' 9 Şubat'ta sinemalarda
Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başladı.
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Savcılıktan Recep İvedik kararı
Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
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Şahan bu kez 'Kayhan' ile geliyor
Film 2018 yılının Şubat ayında vizyona girecek.
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Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
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Filmler yarışıyor
Hikayelerinde yarışma konusu işlenen filmler.
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Recep İvedik 5'ten ilk fragman!
Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, beşinci filmiyle vizyona dönmeye hazırlanıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.
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Sanatsal Recep İvedik
Türk sinemasında hızla artan kaba güldürü filmlerine insanlar neden bu kadar rağbet gösteriyor?
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Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
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Televizyonda Recep İvedik fırtınası esecek
Vizyona girdiği 2008'de fırtına gibi esen Recep İvedik TV 8 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Togan Gökbakar senaristliğini Şahan Gökbakar ve Serkan Altuniğne'nin üstlendiği Recep İvedik hakkında bilgi edinmek için haberimizin detayına bakabilirsiniz. Şahan Gökbakar Recep İvedik'in ardından Recep İvedik 2, Recep İvedik 3 ve Recep İvedik 4'ü de çekerek rekor kırmayı başarmıştır.
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Korsana hapis cezası!
Geçen sene 'Recep İvedik 2'nin gösterimi sırasında korsan çekim yapan iki kişiye birer yıl hapis cezası verildi.
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Şahan çürük raporu aldı!
İvedik tiplemesi ile, hem ünlü hem de zengin olan Gökbakar, şimdi bu nedenle askere de gitmiyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.