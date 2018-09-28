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2017'nin remakeleri
2017'de vizyona çıkacak remake filmler.
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali biletleri yarından itibaren satışta olacak.
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Juliette Binoche dekoltesiyle büyüledi
Juliette Binoche, 'Vision' filmiyle İspanya'da düzenlenen 'San Sebastian Film Festivali 'ne konuk oldu.
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Kadir İnanır sırası
Türk sinemasının efsane ismini gören hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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Halit Ergenç: Türkiye bizim
Başarılı aktör Halit Ergenç, önceki gün Grand Hyatt Otel’de gerçekleşen Türkiye-Çin iş birliği toplantısında konuşmacı olarak yer aldı.