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2017'nin remakeleri
2017'de vizyona çıkacak remake filmler.
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90'lardan bugüne uyarlanması gereken filmler
90'lı yıllarda çekilmiş ve bugün sinemaya yeniden uyarlanmaya müsait yapımlar.
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Modern bir Keloğlan geliyor!
Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...
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Deadpool 2 hala gişe lideri!
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Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...