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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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Leo'ya Oscar'ını siz kazandırın
Leonardo DiCaprio'nun Oscar yolculuğu bilgisayar oyunu oldu...
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'Senin yüzüne ne olmuş?'
Tom Cruise, sosyal medyanın diline düştü.
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Yılın en iyi kostüm tasarımları
Yılın en iyi kostüm tasarımı ödülü 28 Şubat gecesi kimin olacak? Adayları tek tek inceleyelim...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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2016 Oscar adayları açıklandı
Akademi Ödülleri'nde 2016 adayları belli oldu.
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Revenant’ta neden en iğrenç bölüm yoktu?
Leonardo DiCaprio anlatıyor...
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DiCaprio neden Jedi olmak istemedi?
Leonardo DiCaprio zamanında Anakin Skywalker rolünü neden reddettiğini sonunda açıkladı...
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Deadpool 2 hem ülkemizde hem dünyada gişe birincisi!
Deadpool 2, açılış hafta sonunda 415.476 seyirci tarafından izlendi
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Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek
Bazı BKM filmleri yaz aylarında tekrar vizyon şansı buluyor
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Obi-Wan: A Star Wars Story neye odaklanacak?
Merakla beklenen Obi-Wan Kenobi filmi için heyecan verici iddialar geliyor