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En iyi 8 dedektiflik filmi
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.
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Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.