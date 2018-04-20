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Sinema tarihinin geleceği kurgulayan en etkili 10 distopyayı listeledik
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Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
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