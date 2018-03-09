Etikete Göre Haberler:
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Sherlock Holmes 3 son gelişmeler!
Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
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En iyi 10 cinayet filmi
Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.
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Dwayne Johnson, 2016'nın en çok kazananı
Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.
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Sonunda Sherlock dönüyor
Yapımcı Silver, Sherlock 3'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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Filmlerin arasına gizlenen panda
Afişlerin arasına gizlenmiş hayvanı bulabiliyor musunuz?
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Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
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Onlar gerçek hayatta da kahraman!
Hayranlarını sevindiren Marvel yıldızları
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.