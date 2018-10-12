Etikete Göre Haberler:
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Gizlice evlendiler
Avengers'ta rol alan Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girdiğini duyurdu.
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Sonunda Sherlock dönüyor
Yapımcı Silver, Sherlock 3'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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Filmlerin arasına gizlenen panda
Afişlerin arasına gizlenmiş hayvanı bulabiliyor musunuz?
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Onlar gerçek hayatta da kahraman!
Hayranlarını sevindiren Marvel yıldızları
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.