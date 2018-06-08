Etikete Göre Haberler:
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'Cadı' filminden tüyler ürpetici fragman
Festivallerden ödüllerle dönen 'Cadı' filminden yeni bir fragman yayınlandı...
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Yılın en korkunç filminden yeni fragman!
Gösterildiği tüm ülkelerde övgüyle karşılanan ve yılın en korkunç filmi olduğu söylenen The Witch'in yeni bir fragmanı yayınlandı.
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Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
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First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.
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Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
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8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var