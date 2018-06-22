Etikete Göre Haberler:
-
Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
-
Robin Williams'ın intihar sebebine yeni bir açıklama geldi
Williams son aylarında bunama geçiriyormuş...
-
Robin Williams'ın eşi hastalığını ilk kez yazdı
Robin Williams'ın eşi, bir dergi için kaleme aldığı yazıda, eşinin son dönemlerini ve hastalığını anlattı.
-
Rol gereği kadın kılığına giren aktörler
Bazen bazı filmler için kendinizden fazlanız olmak gerekiyor. Özellikle bir aktörü en iyi yapan özelliklerinden biri de kuşkusuz karşı cins rollerini oynayabilmesi.Sinema tarihinde oyuncuuklarıyla göz dolduran kadın kılığına girmiş 10 aktörü listeledik
-
En İyi Savaş Filmleri
Sinema tarihinden efsaneleşmiş en iyi savaş filmleri
-
Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
-
Jumanji yeniden geliyor
Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?
-
İzleyici sevdi, eleştirmenler nefret etti
Şimdi bu filmler kötü mü yani?
-
Bu oyun hep çok tehlikeliydi!
1995 yılında vizyona giren ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Jumanji yeniden sinemaya uyarlanıyor...
-
'Robin Williams intihar etmeseydi, 3 yıl içinde ölürdü'
Susan Williams, Robin Williams'ın hastalığını anlattı.
-
Robin Williams'ın mirasının sahibi belli oldu
Robin Williams'ın evi eşinin oldu ancak bazı özel eşyaları aktörün çocuklarına verilecek.
Son Haberler
-
Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!
-
Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
-
Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
-
Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu