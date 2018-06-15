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Robin Williams'ın eşi hastalığını ilk kez yazdı
Robin Williams'ın eşi, bir dergi için kaleme aldığı yazıda, eşinin son dönemlerini ve hastalığını anlattı.
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Büyükada yazlık sinema günleri devam ediyor...
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!