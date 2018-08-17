Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

Edebiyatta çoktan kendine çok büyük bir yer edinen Stephen King, uyarlama filmlerle sinemada da ismini defalarca jeneriklere yazdırdı.

Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

Romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.

İşte devamının büyük ihtimal gelmeyeceğini bildiğimiz ama çekilse güzel olur dediğimiz içimizde ukte bırakmış 10 film ve serileri

90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.

Box Office Türkiye, sinema salonlarına en çok seyirci çeken 10 yerli romantik komedi filmini sıraladı.

Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Quentin Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi

Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.

Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!

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