Etikete Göre Haberler:
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Alfonso Cuarón imzalı Roma’dan fragman
Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón’un son filmi Roma’nın Türkçe altyazılı fragmanı yayımlandı.
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!
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Margot Robbie’den ilk fotoğraf
Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.
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Tarantino Polanski skandalından sonra özür diledi
Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi
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Tarantino'ya tepkiler büyüyor
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'yi savunduğu röportaja tepki yağdı.
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Tarantino'nun Polanski taciz skandallarıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı
Quentin Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı
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Tarantino'nun filminde Polanski yer alacak
Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.
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En çok izlenen 10 yerli romantik komedi filmi
Box Office Türkiye, sinema salonlarına en çok seyirci çeken 10 yerli romantik komedi filmini sıraladı.
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Roman Polanski'ye bir taciz suçlaması daha
İddia Alman oyuncu Renate Langer'dan geldi.
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Romantik filmler ile 2016'yı güzel bitirin
2016'nın en beğenilen romantik filmleri.
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Aşıklar Şehri sinemalarda
Türkiye'de "Aşıklar Şehri" olarak vizyona çıkacak La La Land'a dair ilk izlenimler.
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Aynı anda hem nefret edip hem sevdiğimiz 6 film
90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.
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Devamı Gelmeyen İçimizde Ukte Bırakmış 10 film
İşte devamının büyük ihtimal gelmeyeceğini bildiğimiz ama çekilse güzel olur dediğimiz içimizde ukte bırakmış 10 film ve serileri
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Çizgi romandan uyarlandığını bilmediğiniz filmler
Marvel dışı en güzel çizgi roman uyarlamaları.
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Yakın Zamanın En iyi 8 Türk romantik-komedi filmi
Romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.
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Hüznün mevsimi sonbahar filmleri
Sonbaharı ilk önce sinemada hissetmek isteyenlerin listesi.
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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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90'lardan romantik komediler
Romantik komedi filmlerinin 1990'lı yıllardaki temsilcileri.
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Gerilimin ustası Stephen King'in en iyi 20 filmi
Edebiyatta çoktan kendine çok büyük bir yer edinen Stephen King, uyarlama filmlerle sinemada da ismini defalarca jeneriklere yazdırdı.
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90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
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Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
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Ölümlerine sevindiğimiz dizi karakterleri
Sevdiğimiz dizilerde nefret edilen karakterler nasıl ölmüştü?
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Doctor Strange'in yeni görüntüleri yayında
Marvel'in en yeni süper kahramanı Doctor Strange'in yepyeni görüntüleri basına sızdı…
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90'ların en iyi 10 Türk filmi
90'lara damga vuran en iyi yerli yapımlar...
Son Haberler
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Türkiye’nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu
Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.
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Emma Stone, çocuk sahibi olmak istiyor
Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
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Hayatını kaybeden Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri mi dönüyor?
Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker’dan dikkat çeken açıklamalar.
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Anons’tan ilk fragman geldi
75. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak olan Anons filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.