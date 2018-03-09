Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan yönetmen Roman Polanski hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Quentin Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi

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