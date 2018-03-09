Etikete Göre Haberler:
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Tarantino Polanski skandalından sonra özür diledi
Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi
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Tarantino'ya tepkiler büyüyor
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'yi savunduğu röportaja tepki yağdı.
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Tarantino'nun Polanski taciz skandallarıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı
Quentin Tarantino’nun, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan ve bu sebeple Amerika’ya giriş yapamayan Roman Polanski’yi savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı
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Tarantino'nun filminde Polanski yer alacak
Quentin Tarantino’nun 1960’larda geçecek yeni filminde Roman Polanski, kilit bir karakter olarak karşımıza çıkacak.
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Roman Polanski'ye bir taciz suçlaması daha
İddia Alman oyuncu Renate Langer'dan geldi.
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Yine Polanski ve yine taciz iddiası
Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan yönetmen Roman Polanski hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.