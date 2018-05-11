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Megan Fox'un yerine Victoria's Secret modeli
Ünlü çizgi film 'Transformers'ın beyazperde uyarlamasının üçüncü filminde Victoria's Secret modeli Rosie Huntington-Whiteley yer alacak.
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Han Solo: A Star Wars Story'nin Cannes prömiyeri gerçekleşti
Oyuncular Stormtrooper karakterleriyle birlikte poz verdi.
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Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı!
Atay'ın bu sabah 6.00’da polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü belirtildi.
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“Kelebekler” filminin orijinal müzikleri albümü geliyor!
Albüm, 18 Mayıs’ta LU Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacak!
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Freddie Mercury hikayesi Bohemian Rhapsody'den ilk fragman
Bohemian Rhapsody ülkemizde 2 Kasım'da vizyonda olacak!