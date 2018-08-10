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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
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Nymphomaniac
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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.