Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!

Vizyona girmek için geri sayıma başlayan yazın en komik sinema filmi olmaya aday Milyonluk Kuş’un başrol oyuncularından Ufuk Özkan, Bakü’de gerçekleştirilen çekimlerdeki ilginç anısını ve film ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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