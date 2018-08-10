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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Tam bir bayram filmi geliyor
Vizyona girmek için geri sayıma başlayan yazın en komik sinema filmi olmaya aday Milyonluk Kuş’un başrol oyuncularından Ufuk Özkan, Bakü’de gerçekleştirilen çekimlerdeki ilginç anısını ve film ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!
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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.