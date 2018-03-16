Etikete Göre Haberler:
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'Çok zayıfsın' eleştirileri bıktırdı
Ünlü oyuncu sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara karşılık verdi.
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xXx: The Return of Xander Cage'in setinden yeni fotoğraflar
Vin Diesel yeni filminin çekimlerine Miami sahillerinde devam ediyor…
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Matrix'in yıldızları yeniden bir aradalar
Keanu Reeves ve Laurence Fishuburne Matrix'ten yıllar sonra John Wick 2 için bir araya geldiler…
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xXx'ten yeni görüntüler
Vin Diesel, xXx: The Return of Xander Cage filminden yeni görüntüleri paylaştı…
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.