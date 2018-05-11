Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.

Harry Potter serisinden beri karşımıza pek de çıkma fırsatı bulamayan Rupert Grint, Snatch filminin televizyon dizisi uyarlamasında rol alacak.

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