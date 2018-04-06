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Yönetmen Curtis Hanson hayatını kaybetti
Birçok ünlü yapımda imzası bulunan yönetmen Curtis Hanson hayatını kaybetti.
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Gladyatör, The Mummy filmine giriyor
Russell Crowe, yeniden çekilecek The Mummy'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
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Russell Crowe eski formuna kavuştu
Russell Crowe, 7 ay içinde 24 kilo verdi.
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Crowe, hain saldırıyla ilgili mesaj gönderdi.
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