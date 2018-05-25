Etikete Göre Haberler:
-
Aşıklar Şehri sinemalarda
Türkiye'de "Aşıklar Şehri" olarak vizyona çıkacak La La Land'a dair ilk izlenimler.
-
Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
-
Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
-
Genç aktris Blade Runner'in kadrosunda
Knock Knock'ın güzeli Ana de Armas, Blade Runner 2’nin büyüyen kadrosuna katılıyor.
-
Russell Crowe eski formuna kavuştu
Russell Crowe, 7 ay içinde 24 kilo verdi.
-
Blade Runner'da çekimler nihayet başlıyor
Bilim kurgu klasiği Blade Runner'ın devam filminin çekimleri bu yaz başlıyor...
-
2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
Son Haberler
-
Ahlat Ağacı basın gösterimi Kanyon'da gerçekleştirildi
Nuri Bilge Ceylan imzalı film, Cuma vizyonda
-
1 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor
-
Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!
Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...
-
Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım