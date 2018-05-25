Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...

Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...

Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

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