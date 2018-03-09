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Deadpool 2 ilkine göre daha…
Merakla beklenen Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyonda!
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Deadpool'un seyircisine hazırladığı 8 sürpriz
Deadpool'un bu kadar beğenilmesini sağlayan ve izleyen herkesi mest eden 8 sürprizine bir göz atalım…
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Deadpool'dan vizyon öncesi son fragman
Merakla beklenen süper kahraman filmi Deadpool'un vizyona girmesine günler kala filmden son bir fragman daha geldi…
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Zeki, çevik ve küfürbaz: Deadpool
12 Şubat'a az kaldı...
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Deadpool hakkında bilmeniz gereken 6 şey
Film yaklaşırken Deadpool'u daha yakından tanımak ister misiniz?
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Dev mutant nasıl yaratıldı?
Çizgi roman uyarlaması Deadpool'da karşımıza çıkan dev mutant Colossus, film için nasıl yaratıldı?
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Ryan Reynolds Hugh Jackman için oy istedi
Ryan Reynolds, Deadpool makyajıyla kamera karşısına geçti.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.