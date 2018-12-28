Etikete Göre Haberler:
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.
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Captain Marvel’de heyecan dorukta
2019’un en çok merak edilen filmlerinin başında gelen Captain Marvel’den yeni bir video yayımlandı.
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5 saatlik filmle geri dönüyorlar
Tarzıyla diziseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Black Mirror serisinin 5’inci sezonu, 5 saatlik bir film olarak geri dönüyor.
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Karayip Korsanları’nda bir devrin sonu! Şimdi ne olacak?
Disney’in çok sevilen serisi, Johnny Depp’in kariyerindeki en büyük yapı taşlarından Karayip Korsanları’nda yeni dönem resmen başladı. Peki Johnny Depp’siz Karayip Korsanları nasıl olacak?
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Saf'ın festival yolculuğu devam ediyor
Ali Vatansever’in son filmi “SAF”ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan- Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.
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Keanu Reeves: Beklemediğim anda oldu
John Wick serisiyle kariyerinde müthiş bir ivme yakalayan Keanu Reeves, yeni projesi Oyuncak Hikayesi 4 hakkında konuştu.
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The Dark Crystal: Age of Resistance’ten ilk görseller!
Merakla beklenen The Dark Crystal: Age of Resistance’ten (Siyah Kristal: Direniş Çağı) ilk görseller yayınlandı!
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Atlantis'in bir kraldan fazlasına ihtiyacı var
Yönetmen James Wan’ın sunduğu bir başlangıç hikayesi olan “Aquaman” 28 Aralık'ta sinemalarda.
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Oscarlı Kate iddialı geliyor
Kate Winslet ve Saoirse Ronan, Ammonite filminde lezbiyen aşıkları canlandıracak.
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Kız Kardeşler filmi 69. Berlin Film Festivali'nde
Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi 69. Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümünde gösterilecek.
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14 Aralık vizyondaki filmler
Bu hafta sinema salonlarında 2’si yerli 6 yeni film vizyondaki yerini aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde, Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass", Oscarlı yönetmen Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma" ve Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde haftanın öne çıkan yapımları.
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Jennifer Lopez sevişme sahneleri hakkında konuştu
Latin yıldız Jennifer Lopez, son filmi Second Act’te yer alan sevişme sahneleriyle ilgili konuştu: “Bunu uzun zamandır yapıyorum.”
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Bird Box’tan ikinci fragman geldi
Oscar ödüllü Sandra Bullock’un başrolünü üstlendiği, Netflix yapımı Bird Box’tan ikinci fragman geldi.
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Rocky Balboa’yla efsane yükseliyor
Michael B. Jordan, üç kez Oscar adayı Sylvester Stallone ve Tessa Thompson’ın ilk filmdeki rollerine geri döndüğü, Adonis Creed’in hikayesinin bu yeni bölümünde, genç boksörün yeni kavuştuğu şöhret, aile, babasının mirası ve şampiyon olmak için sürekli mücadelesi söz konusuyken, ringde ve ring dışındaki hayatı anlatılıyor.
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Dakota Johnson festivale damga vurdu
Marakeş Film Festivali’nin jürisinde yer alan genç oyuncu Dakota Johnson güzelliğiyle festivale damga vurdu.
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3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Genç yönetmenleri, gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın kazananları belli oldu.
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7 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.
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Yüzyılın Casusu Çiçero’dan yeni fragman
Serdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolü paylaştığı film, 2. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren Çiçero’nun gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
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Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor. Altan Erkekli’nin Mehmet Hoca olarak kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçen hafta başladı.
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
-
Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
-
"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
-
28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.