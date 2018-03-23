Etikete Göre Haberler:
-
Teoman Kumbaracıbaşı süt reçeli satıyor
Teoman Kumbaracıbaşı gündeme bomba gibi düştü. Pazarda süt reçeli satmaya başlayan Kumbaracıbaşı, dizi tekliflerini geri çeviyor. İşte Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı filmler ve süt reçeli tarifi
Son Haberler
-
Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
-
Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
-
Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
-
Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...