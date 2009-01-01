Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.

Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.

Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.

Bir SİYAD klasiği olan 'Yılın En İyi Yabancı Filmleri' seçkisi başlıyor. Filmlerin biletleri 5 TL'den satılacak.. İşte listedeki 'en iyi' filmler...

47'nci kez düzenlenecek olan SİYAD ödülleri 11 Mart'ta sahiplerini bulacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi SİYAD ödüllerinin adaylıklarına damga vurdu. Kış Uykusu 13 adaylık çıkardı.

Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.

47. SİYAD ödülleri dün gece sahiplerini buldu. SİYAD ödüllerine en iyi film, yönetmen, erkek ve kadın oyuncu dahil 6 ödülle NUri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu damga vurdu. SİYAD ödüllerine Cem Yılmaz'da esprileriyle renk kattı.

Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.

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