Etikete Göre Haberler:
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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SİYAD'dan sansürlenen Blade Runner 2049 için açık mektup
SİYAD yönetim kurulu, yayınlanan açık mektupla Sony Pictures'ın özür dilemesini talep etti.
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SİYAD ödülleri: En iyi film Kış Uykusu
47. SİYAD ödülleri dün gece sahiplerini buldu. SİYAD ödüllerine en iyi film, yönetmen, erkek ve kadın oyuncu dahil 6 ödülle NUri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu damga vurdu. SİYAD ödüllerine Cem Yılmaz'da esprileriyle renk kattı.
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SİYAD gecesinde buluşacaklar
Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.
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47. SİYAD Ödülleri sahiplerini buluyor
11 Mart çarşamba akşamı yapılacak SİYAD ödülleri gecesine Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin damga vurması bekleniyor. SİYAD ödülleri töreni Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak.
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SİYAD'a Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi damga vurdu
47'nci kez düzenlenecek olan SİYAD ödülleri 11 Mart'ta sahiplerini bulacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi SİYAD ödüllerinin adaylıklarına damga vurdu. Kış Uykusu 13 adaylık çıkardı.
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2009'un en iyi 10 filmi bir arada ve 5 TL
Bir SİYAD klasiği olan 'Yılın En İyi Yabancı Filmleri' seçkisi başlıyor. Filmlerin biletleri 5 TL'den satılacak.. İşte listedeki 'en iyi' filmler...
Son Haberler
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.