Etikete Göre Haberler:
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Sadri Alışık’ın kaybolan filmi Ayyaş, sahafta bulundu
Sadri Alışık’ın kayıp olduğu söylenen ve hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Ayyaş filminin senaryosu ve görüntüleri bir sahafta bulundu.
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Aktör olan babalar ve çocukları
Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.
Son Haberler
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.