Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...

Serinin yeni filmi X-Men: Apocalypse ve bol yıldızlı İyi Adamlar, bu haftanın filmleri.

Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.

Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.

Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.

Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Bu ay vizyona girecek yerli filmleri sizler için derledik.

Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.

Ben Affleck’ten boşalan Batman rolünü kim devralacak?

Ali Vatansever’in son filmi “SAF”ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan- Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.

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