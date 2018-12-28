Etikete Göre Haberler:
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Saf'ın festival yolculuğu devam ediyor
Ali Vatansever’in son filmi “SAF”ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan- Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.
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Yeni Batman için sürpriz aday
Ben Affleck’ten boşalan Batman rolünü kim devralacak?
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Jon Hamm Batman olmak istiyor
Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.
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14 Eylül vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 11 film vizyona girecek.
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Göktaşı gümbür gümbür geliyor
Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Göktaşı filminden kahkaha dolu yeni bir fragman yayımlandı.
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Eylül’de vizyona girecek yerli filmler
Bu ay vizyona girecek yerli filmleri sizler için derledik.
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31 Ağustos vizyona giren filmler
Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.
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Göktaşı vizyona hazır
Başrolünde Şafak Sezer’in rol aldığı Göktaşı filminin tanıtımı seyirciyle buluştu.
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Şafak Sezer: Bu filmde gökten espri yağacak
Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.
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Pizza kutusunda kahkaha var!
Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet dev kahkahasıyla geliyor.
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Hayatı belgesel oluyor
Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Jesse Eisenberg yeniden 'Lex Luthor' dedi
Eisenberg, yeni DC Comics filmi Justice League'te oynayabileceğinin sinyalini verdi.
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8 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi X-Men: Apocalypse ve bol yıldızlı İyi Adamlar, bu haftanın filmleri.
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Annesine verdiği cevapla fenomen oldu
Odadaki aynayı rujla karalayıp annesine yakalanan çocuğun videosu binlerce kez izlendi.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Batman v Superman rekor kırdı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı, kırılması zor rekorlara imza atarak gişeyi fethetti.
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Artık o da bir süper kahraman
Güzel oyuncu Amber Heard Justice League kadrosunda…
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.