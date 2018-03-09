Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Şu sıralar Halil Cibran'ın Peygamber adlı kitabından uyarlanan filmin yapımcılığını üstlenen Salma Hayek hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte özel hayatından, kariyerine kadar şaşırtıcı açıklamalarda bulunan Salma Hayek haberi...

Hala yaşlanma belirtisi göstermese de, Salma Hayek bile bazen görünüşüyle ilgili endişeye kapıldığını söyledi ve hala iyi görünmesinin sırlarını paylaştı.

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