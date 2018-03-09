Etikete Göre Haberler:
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Salma Hayek'ten genç kalma dersleri
Hala yaşlanma belirtisi göstermese de, Salma Hayek bile bazen görünüşüyle ilgili endişeye kapıldığını söyledi ve hala iyi görünmesinin sırlarını paylaştı.
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Salma Hayek bilinmeyenleri anlattı
Şu sıralar Halil Cibran'ın Peygamber adlı kitabından uyarlanan filmin yapımcılığını üstlenen Salma Hayek hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte özel hayatından, kariyerine kadar şaşırtıcı açıklamalarda bulunan Salma Hayek haberi...
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Salma Hayek sırlarını anlatt
Salma Hayek, Marie Claire dergisine konuştu.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.