Etikete Göre Haberler:
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Captain Marvel'in çekimleri bitti
Avengers: Infinity War filminin sonunda kısacık anda izleyicilere göz kırpan ve bir sonraki filmde oldukça kilit bir rolü üstlenecek olan Captain Marvel'in solo filminin çekimleri sona erdi. 75 gün süren çekimlerin sona erdiğini ise filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck'in sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin bestelerini Türk müzisyen Pınar Toprak üstleniyor.
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Tim Burton ve yeni büyülü dünyası
Tim Burton büyülü dünyası ile geri dönüyor.
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Tarzan’dan iki yeni fragman
Tarzan Efsanesi filminden iki yeni fragman yayınlandı.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.