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Yıldız isimlerin ünlü olmadan önceki işlerini biliyor musunuz?
Peşlerinde milyonları koşturan yıldızların ünlü olmadan önce ne iş yaptıklarına inanamayacaksınız!
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En iyi biyografi filmleri
Biyografileriyle etkileyen, hayat hikayelerini izlerken bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız tarihi kişilerin yer aldığı 10 etkili biyografi filmini sizler için listeledik.
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Ocean'nın kadrosuna yeni bir kadın daha
Cate Blanchett'in de yeni Ocean's filminde oynayacağı konuşuluyor.
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Yeni Ocean's 11
Yeni Ocean's 11'in muhtemel isimleri, Jennifer Lawrence ve Sandra Bullock.
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Öpüşmeleri planlıymış!
MTV Sinema Ödülleri'nde Scarlett Johansson'u dudaklarından öperek gündeme damgasını vuran Sandra Bullock'un bu öpüşmeyi daha önceden planladığı ortaya çıktı!
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.