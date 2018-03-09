Etikete Göre Haberler:
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Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi
Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.
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Johansson'lu Ghost in the Shell'den ilk fragman yayınlandı
Başrolünü Scarlett Johansson'un üstlendiği, Ghost in the Shell'den (Kabuktaki Hayalet) ilk fragman yayınlandı.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.