Etikete Göre Haberler:
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Scarlett Johannson ve Natalie Portman taciz skandallarını konuştular!
Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen kadın yürüşünde Natalie Portman 13 yaşında uğradığı taciz, Scarlett Johannson ise James Franco hakkında ki taciz skandalları hakkında konuştu.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.