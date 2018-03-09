Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen kadın yürüşünde Natalie Portman 13 yaşında uğradığı taciz, Scarlett Johannson ise James Franco hakkında ki taciz skandalları hakkında konuştu.

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