Etikete Göre Haberler:
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Scarlett Johansson'lu Kabuktaki Hayalet, ilk kez Mynet Sinema'da
Bu yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday Kabuktaki Hayalet, Türkiye'de 31 Mart'ta gösterime girecek. Filmin vizyona girmesinden önce, ilk beş dakikası sadece Mynet Sinema'da!
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Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi
Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.
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Scarlett 2016'da parayı buldu
Bu sene oynadığı filmlere en çok para kazandıran isim Scarlett Johansson oldu.
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Johansson'lu Ghost in the Shell'den ilk fragman yayınlandı
Başrolünü Scarlett Johansson'un üstlendiği, Ghost in the Shell'den (Kabuktaki Hayalet) ilk fragman yayınlandı.
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Ghost in the Shell'e Wolverine'den yeni isim
Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima Ghost in the Shell kadrosuna katıldı.
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Black Widow’a ayrı film
Marvel, Black Widow’a ayrı bir film yapma hazırlığında olduğunu açıkladı.
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Scarlett Johansson Ghost In The Shell’de
Merakla beklenen bilim kurgunun çekimleri başladı…
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Scarlett Johansson'dan cesur açıklama: ''Göğüslerimi herkes gördü''
ABD'li oyuncu Scarlett Johansson W Magazin'e çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Mert Alas'a poz veren Scarlett Johansson artık saklayacak hiçbir şey yok, göğüslerimi tüm dünya gördü dedi. Scarlett Johansson cesur açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
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Öpüşmeleri planlıymış!
MTV Sinema Ödülleri'nde Scarlett Johansson'u dudaklarından öperek gündeme damgasını vuran Sandra Bullock'un bu öpüşmeyi daha önceden planladığı ortaya çıktı!
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
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Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı