Bazen bazı filmler için kendinizden fazlanız olmak gerekiyor. Özellikle bir aktörü en iyi yapan özelliklerinden biri de kuşkusuz karşı cins rollerini oynayabilmesi.Sinema tarihinde oyuncuuklarıyla göz dolduran kadın kılığına girmiş 10 aktörü listeledik