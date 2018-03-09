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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Rol gereği kadın kılığına giren aktörler
Bazen bazı filmler için kendinizden fazlanız olmak gerekiyor. Özellikle bir aktörü en iyi yapan özelliklerinden biri de kuşkusuz karşı cins rollerini oynayabilmesi.Sinema tarihinde oyuncuuklarıyla göz dolduran kadın kılığına girmiş 10 aktörü listeledik
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En iyi LGBTI filmleri
Onur yürüşünün yıl dönümünde evden izleyebileceğiniz birbirinden etkili LGBTI konulu filmleri listeledik.
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Sean Penn yuhalandı
Cannes'te yarışan Sean Penn'in filmi, gösterim esnasında yuhalandı.
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
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