Etikete Göre Haberler:
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.
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Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
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Bu hafta 10 yeni film vizyonda!
Assassin's Creed, haftanın öne çıkan filmi!
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Bu hafta 8 yeni film vizyonda!
Haftanın öne çıkan filmi, Brad Pitt ve Marion Cotillard'ı buluşturan Müttefik!
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Çağan Irmak'ın yeni filmi Benim Adım Feridun, yılın bilim kurgusu Geliş ve Viggo Mortensen'li Kaptan Fantastik, haftanın öne çıkan filmleri.
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Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Haftanın öne çıkan filmi, roman uyarlaması Trendeki Kız.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Tim Burton'un yeni filmi Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları ve Fatih Akın'dan Elveda Berlin, haftanın öne çıkan yapımları.
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Bu hafta 4 yeni film vizyonda
Köstebek ve Bridget Jones'un Bebeği haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Ben-Hur ve Sully haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Kayıp Balık Dori, Mel Gibson'lı Kan Bağı ve Alicia Vikander ile Michael Fassbender'ı buluşturan Hayat Işığım, haftanın filmleri.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Star Trek: Sonsuzluk, haftanın öne çıkan filmi.
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Keanu Reeves'li Yüce Adalet, haftanın filmi.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve Woody Allen'ın yeni filmi Cafe Society haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.
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Bu hafta vizyonda 4 yeni film var!
Tarzan Efsanesi bu haftanın öne çıkan yapımı.
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9 yeni film vizyonda!
Anlatısıyla büyüleyen Belgica ve serinin ikinci filmi Sihirbazlar Çetesi 2 haftanın öne çıkan yapımları.
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Vizyonda 8 yeni film var
'Orman Çocuğu' ve 'Bekar Yaşam Kılavuzu' haftanın öne çıkan yapımları...
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Vizyonda 11 yeni film var
6'sı yerli 11 yeni film sinemalarda...
Son Haberler
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.