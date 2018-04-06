Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.

Yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı yönetmen koltuğunda Hasan Kalender'in oturduğu Sebahat ve Melahat 17 Nisan'da vizyona giriyor. Komedi türündeki Sebahat ve Melahat filminin başrollerinde Seymen Aydın ve Adem Yılmaz oynuyor.

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