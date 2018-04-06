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Gülmeye hazır olun! Sebahat ve Melahat geliyor
Yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı yönetmen koltuğunda Hasan Kalender'in oturduğu Sebahat ve Melahat 17 Nisan'da vizyona giriyor. Komedi türündeki Sebahat ve Melahat filminin başrollerinde Seymen Aydın ve Adem Yılmaz oynuyor.
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