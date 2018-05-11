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Ben bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum?
Şöhrete henüz kavuşmamış oyuncuları, eski rollerinde tanıyabilecek misiniz?
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İkinci defa Kötü Komşular
Kötü Komşular 2'nin altyazılı fragmanı geldi.
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Yılın en iddialı komedisinden ilk fragman!
Seyircileri kahkahalara boğan Kötü Komşular'ın devam filminden ilk fragman yayınlandı...
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Serenay Sarıkaya, Cannes'da arz-ı endam ediyor
Sarıkaya,71. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.
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Keanu Reeves, Bill&Ted 3'te!
Keanu Reeves ve Alex Winter’ı 27 yıl sonra tekrar buluşturacak proje: Bill & Ted 3
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Margot Robbie, Tarantino projesinde!
Sharon Tate karakterine Margot Robbie hayat verecek!
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11 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8'i yerli 11 film vizyona giriyor.