Etikete Göre Haberler:
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New York'ta Türk filmleri
New York'ta "Türk Film Günleri", yönetmen Levent Semerci'nin ''Nefes: Vatan Sağolsun'' adlı filminin gösterimiyle başladı.
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Haftanın filmleri
Bu hafta 7 film vizyona giriyor.
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"Selvi Boylum Al Yazmalım" yeniden vizyona giriyor!
Türk Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en güzel aşk filmi,duygu ve dokusunu kaybetmeden, restore edilmiş haliyle yeniden izleyicilerle buluşuyor.
Son Haberler
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29 Haziran vizyona giren yeni filmler
9 yeni film sinemalarda
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Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri belli oldu.
Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...