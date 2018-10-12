Etikete Göre Haberler:
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Bergen krizi
Serenay Sarıkaya, Bergen’in hayatının anlatılacağı filmin senaryosunu beğenmedi.
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Serenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Bergen'in hayatını canlandırmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, Marie Claire Dergisi'ne kapak oldu.
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Serenay Sarıkaya, Cannes'da arz-ı endam ediyor
Sarıkaya,71. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.
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Fi dizisi hayranlarına kötü haber! Final çok yakın...
Fi dizisinin bitiş tarihi belli oldu. Puhutv bu konuda açıklama yaptı.
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'İkimizin Yerine' iddialı geliyor
Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler bu filmde buluştu.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.