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Kendini eleştirenlere, günaydın troller diye cevap verdi
Amy Schumer, paylaştığı fotoğrafa karşı yorum yapanlara cevap verdi: Günaydın troller.
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Son 10 yılın en iyi 10 komedi filmi
Son yılların en iyi komedi filmlerine göz atalım.
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İkinci defa Kötü Komşular
Kötü Komşular 2'nin altyazılı fragmanı geldi.
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Yılın en iddialı komedisinden ilk fragman!
Seyircileri kahkahalara boğan Kötü Komşular'ın devam filminden ilk fragman yayınlandı...
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!